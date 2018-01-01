  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue

    Дакота Фаннинг украсила обложку февральского выпуска австралийской версии
    В откровенном интервью журналу Vogue актриса рассказала, что в ее жизни должно идти по графику. «Я люблю планировать. Мне нравится рутина, мне нравится расписание, и у меня совершенно неправильная профессия для такого типа личности», - отметила Дакота. Также актриса рассказала, что уже несколько месяцев встречается с молодым
    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка
    Дакота Фаннинг
    vogue.com.au
    Дакота Фаннинг

    Дакота Фаннинг украсила обложку февральского выпуска австралийской версии

    В откровенном интервью журналу Vogue актриса рассказала, что в ее жизни должно идти по графику.

    «Я люблю планировать. Мне нравится рутина, мне нравится расписание, и у меня совершенно неправильная профессия для такого типа личности», - отметила Дакота.

    Также актриса рассказала, что уже несколько месяцев встречается с молодым человеком по имени Генри Фрай.

    «Я всегда предпочитала общаться с людьми вне этой индустрии… Я смотрю на этот круговорот звезд, встречающихся друг с другом, и это выглядит таким сложным…», - сказала Фаннинг.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue
    Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue
    Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue
    Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue
    Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue
    Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue
    vogue.com.au

    Не обошлось и без вопросов о сексуальных домогательствах. Пожалуй, в этом году эта тема стала главной фишкой во всех звездных интервью. По словам 23-летней актрисы, она не испытывала «излишнего внимания» со стороны режиссеров.

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ