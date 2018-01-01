Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue

Дакота Фаннинг украсила обложку февральского выпуска австралийской версии

В откровенном интервью журналу Vogue актриса рассказала, что в ее жизни должно идти по графику. «Я люблю планировать. Мне нравится рутина, мне нравится расписание, и у меня совершенно неправильная профессия для такого типа личности», - отметила Дакота. Также актриса рассказала, что уже несколько месяцев встречается с молодым



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vogue.com.au Дакота Фаннинг

Дакота Фаннинг украсила обложку февральского выпуска австралийской версии

В откровенном интервью журналу Vogue актриса рассказала, что в ее жизни должно идти по графику.

«Я люблю планировать. Мне нравится рутина, мне нравится расписание, и у меня совершенно неправильная профессия для такого типа личности», - отметила Дакота.

Также актриса рассказала, что уже несколько месяцев встречается с молодым человеком по имени Генри Фрай.

«Я всегда предпочитала общаться с людьми вне этой индустрии… Я смотрю на этот круговорот звезд, встречающихся друг с другом, и это выглядит таким сложным…», - сказала Фаннинг.

Не обошлось и без вопросов о сексуальных домогательствах. Пожалуй, в этом году эта тема стала главной фишкой во всех звездных интервью. По словам 23-летней актрисы, она не испытывала «излишнего внимания» со стороны режиссеров.