Звезда нового сериала «Алиенист» снялась в стильной фотосессии для журнала Vogue
- Сьогодні, 15:03
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Розсилка
Дакота Фаннинг украсила обложку февральского выпуска австралийской версии
В откровенном интервью журналу Vogue актриса рассказала, что в ее жизни должно идти по графику.
«Я люблю планировать. Мне нравится рутина, мне нравится расписание, и у меня совершенно неправильная профессия для такого типа личности», - отметила Дакота.
Также актриса рассказала, что уже несколько месяцев встречается с молодым человеком по имени Генри Фрай.
«Я всегда предпочитала общаться с людьми вне этой индустрии… Я смотрю на этот круговорот звезд, встречающихся друг с другом, и это выглядит таким сложным…», - сказала Фаннинг.
Не обошлось и без вопросов о сексуальных домогательствах. Пожалуй, в этом году эта тема стала главной фишкой во всех звездных интервью. По словам 23-летней актрисы, она не испытывала «излишнего внимания» со стороны режиссеров.