Инсайдеры рассказали, почему не общаются родители Брэда Питта и Анджелины Джоли

Мать голливудского актера невзлюбила невестку с первого взгляда

Инсайдеры утверждают: мама Брэда Питта Джейн и Анджелина Джоли не переносят друг друга на дух. Их конфликт начался еще давно — когда Брэд ушел от Дженнифер Энистон, которую его мама считала идеальной невесткой. Встретив новую избранницу сына, Джейн сразу поняла — они никогда не найдут общий язык.



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Брэд Питт и Анджелина Джоли с родителями

Мать голливудского актера невзлюбила невестку с первого взгляда

Инсайдеры утверждают: мама Брэда Питта Джейн и Анджелина Джоли не переносят друг друга на дух. Их конфликт начался еще давно — когда Брэд ушел от Дженнифер Энистон, которую его мама считала идеальной невесткой. Встретив новую избранницу сына, Джейн сразу поняла — они никогда не найдут общий язык.

«Джейн мгновенно поняла, что Анджелина — очень тяжелый в общении человек. Энджи никогда не навещала родных Брэда в Миссури, а во время редких встреч они с Джейн постоянно ссорились. Другое дело Дженнифер Энистон — она всегда была мила и приветлива, они считали ее идеальной невесткой», — утверждает журнал Now.

Свекровь неоднократно пыталась наладить отношения с невесткой, однако в один момент она поняла, что это невозможно. Это произошло, когда речь зашла о воспитании детей. Джейн была в ужасе от вседозволенности. Она никогда не понимала, почему Шайло одеваются как мальчик, не понимала, почему дети пропускаются занятия в школе, а главное — не понимала, почему Анджелина никак не реагирует на это.

Отметим, что и семья Джоли не была в восторге от Брэда Питта. Недавно появилась информация о том, что Анджелину Джоли подтолкнул к разводу брат актрисы.

Инсайдеры рассказали, что старший брат был частым гостем в доме экс-супругов и порой оставался там на несколько месяцев. Долгое отсутствие актера из-за съемок давало брату Джоли возможность на время становиться главой семьи.

Такая ситуация провоцировала ссоры между Анджелиной и Брэдом, причем актриса всегда вставала на сторону брата. «Она неоднократно грозилась уйти от Питта, если он не поменяет своего отношения к Джеймсу», — сообщают источники.

Джерело: graziamagazine.ru