Яркая и аппетитная: Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии с сыном Андреа Бочелли
- Сьогодні, 16:01
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Розсилка
Дженнифер Лопес и Маттео Боччели
Еще в ноябре прошлого года стало известно об участии Лопес в съемках новой рекламной кампании
Но только сейчас появились полноценные кадры новой рекламы бреда с участием популярной певицы.
На фотографиях Дженнифер Лопес предстает в обтягивающих платьях с ярким принтом, которые подчеркнули ее аппетитную фигуру.
Стоит отметить, что компанию сексапильной певице составил не менее привлекательный Маттео Бочелли – сын знаменитого оперного певца Андреа Бочелли.
«Когда мне позвонил сам Пол Марчиано (со-основатель Guess – прим. ред.) и предложил стать новым лицом Guess, я была невероятно взволнована и очень-очень рада стать частью такого культового бренда, поклонницей которого я была с подросткового возраста»,- призналась Дженнифер Лопес в одном из интервью.