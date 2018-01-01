  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Яркая и аппетитная: Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии с сыном Андреа Бочелли

    Еще в ноябре прошлого года стало известно об участии Лопес в съемках новой рекламной кампании
    Но только сейчас появились полноценные кадры новой рекламы бреда с участием популярной певицы. На фотографиях Дженнифер Лопес предстает в обтягивающих платьях с ярким принтом, которые подчеркнули ее аппетитную фигуру. Стоит отметить, что компанию сексапильной певице составил не менее привлекательный Маттео Бочелли – сын знаменитого
    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка
    Дженнифер Лопес и Маттео Боччели
    Дженнифер Лопес и Маттео Боччели

    Еще в ноябре прошлого года стало известно об участии Лопес в съемках новой рекламной кампании

    Но только сейчас появились полноценные кадры новой рекламы бреда с участием популярной певицы.
    На фотографиях Дженнифер Лопес предстает в обтягивающих платьях с ярким принтом, которые подчеркнули ее аппетитную фигуру.
    Стоит отметить, что компанию сексапильной певице составил не менее привлекательный Маттео Бочелли – сын знаменитого оперного певца Андреа Бочелли. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Яркая и аппетитная: Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии с сыном Андреа Бочелли
    Яркая и аппетитная: Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии с сыном Андреа Бочелли
    Яркая и аппетитная: Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии с сыном Андреа Бочелли
    Яркая и аппетитная: Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии с сыном Андреа Бочелли

    «Когда мне позвонил сам Пол Марчиано (со-основатель Guess – прим. ред.) и предложил стать новым лицом Guess, я была невероятно взволнована и очень-очень рада стать частью такого культового бренда, поклонницей которого я была с подросткового возраста»,-  призналась Дженнифер Лопес в одном из интервью.


    Читайте також
    знаменитости мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ