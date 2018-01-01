Яркая и аппетитная: Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии с сыном Андреа Бочелли

Еще в ноябре прошлого года стало известно об участии Лопес в съемках новой рекламной кампании

Но только сейчас появились полноценные кадры новой рекламы бреда с участием популярной певицы. На фотографиях Дженнифер Лопес предстает в обтягивающих платьях с ярким принтом, которые подчеркнули ее аппетитную фигуру. Стоит отметить, что компанию сексапильной певице составил не менее привлекательный Маттео Бочелли – сын знаменитого