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    Жизнь

    Парень показал, как выглядит после отказа от наркотиков (фото)

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    <p>Фото: Reddit</p> <div></div> - Парень показал, как выглядит после отказа от наркотиков (фото)

    Фото: Reddit

    Юноша не употреблял никаких запрещенных веществ в течение 745 дней

    Пользовательница Reddit Not-irene опубликовала скриншоты из Twitter с фотографиями юноши, который преобразился после того, как смог побороть наркозависимость. Изменения во внешности парня восхитили многих комментаторов. За несколько часов публикация набрала почти 100 тысяч лайков, а в комментариях некоторые люди признались, что почти влюбились в него по фотографии.

    Из поста следует, что, отказавшись от наркотиков, юноша не употреблял никаких запрещенных веществ в течение 745 дней. К фотографиям он подписал: «Я выглядел так, будто я уже мертв, все гребаное время. Наконец-то я жив!»

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    Фото: reddit.com/r/nextfuckinglevel/

    «Ты молодец! Я лично знаю, насколько тяжело пройти через эти изменения. Это почти как полноценная работа. Горжусь тобой, чувак!» — поделился мыслями bjornwjild. Многие также отметили, что герой фотографий показался им очень привлекательным. В итоге комментарий написал и сам герой фотографий. Он поблагодарил пользователей за добрые слова и признался, что даже не рассчитывал на такую популярность.

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