Перешла черту. Канье Уэст собирается развестись с Ким Кардашьян



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Рэпер Канте Уэст с женой Ким Кардашьян и детьми

По словам музыканта, он уже два года пытается расстаться с женой

Американский рэпер и миллиардер Канье Уэст признался в желании развестись с предпринимательницей Ким Кардашьян. Он опубликовал серию постов на эту тему в своем Twitter-аккаунте, однако затем удалил их.

По словам музыканта, он уже два года пытается расстаться с женой. «Я пытаюсь развестись с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком (речь идет об американском артисте Meek Mill) два года назад в отеле Waldorf. Мик — мой друг, он вел себя уважительно, а вот Ким перешла черту», — заявил он.

Ранее Уэст обвинил Кардашьян в попытке отправить его в психбольницу. Музыкант также заявил, что фильм «Прочь» снят про него, и анонсировал выход нового альбома. «Ким пыталась прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме «Прочь», потому что вчера я рыдал о том, как спас жизнь своей дочери», — написал артист.