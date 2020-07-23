Без фотошопа! Визажист перевоплощается в знаменитостей с помощью макияжа (фото)



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Визажисту одинаково хорошо удаётся перевоплощаться как в мужчин, так и в женщин

Наверняка для каждого из нас было бы интересно превратиться в другого человека хотя бы на денёк. Впрочем, в наш век господства индустрии красоты нет ничего невозможного. С помощью одного лишь макияжа можно добиться невероятного перевоплощения!

Мы хотим познакомить вас с визажистом Алексисом Стоуном, который может воссоздать абсолютно точный облик любой знаменитости! Его талант — настоящий дипфейк в реальной жизни, и вы должны поскорее в этом убедиться!

Благодаря своим навыкам Алексис легко превращается не только в актёров и исполнителей, но и в героев из фильмов. Визажисту одинаково хорошо удаётся перевоплощаться как в мужчин, так и в женщин.

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