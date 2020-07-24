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    Шоу-биз

    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни

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    35-летняя инстадива Хлои Кардашьян недавно избавилась от 27 килограммов с помощью модного метода среди голливудских звезд - Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    35-летняя инстадива Хлои Кардашьян недавно избавилась от 27 килограммов с помощью модного метода среди голливудских звезд
    instagram.com/khloekardashian/

    Диетолог прокомментировала, насколько этот метод опасен для здоровья

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» занималась в спортзале и придерживалась так называемой «военной» диеты. Суть метода заключается в том, чтобы ежедневный рацион не превышал 1000 калорий. Разрешается употреблять в пищу любые продукты, в том числе один стаканчик мороженого. Хлои призналась, что не отказывала себе в удовольствиях и частенько позволяла себе вредные вкусности.

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    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    Похудела на 27 килограммов: диету одной из Кардашьян признали опасной для жизни
    instagram.com/khloekardashian/

    Специалисты по питанию считают, что такой режим питания может нанести вред организму. Британский диетолог Марилия Чамон пояснила, что он вызывает у организма стресс. «Дефицит калорий заставляет тело работать в режиме выживания и получать энергию из накопленного жира. Но организм не сможет находиться в таком режиме долго. Это приведет к дефициту питательных веществ», - рассказала Чамон.

    Специалист по питанию Кларисса Леннер отметила другую проблему этой диеты. Возможность есть все подряд, по словам эксперта, приводит к тому, что люди начинают злоупотреблять вредными продуктами.

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