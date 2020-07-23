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    Жизнь

    71-летняя Алла Пугачева показала удивительно стройные ноги (фото)

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    <p>Певица Алла Пугачева в мини-шортах поразила поклонников</p> <div></div> - 71-летняя Алла Пугачева показала удивительно стройные ноги (фото)

    Певица Алла Пугачева в мини-шортах поразила поклонников

    instagram.com/maxgalkinru/

    Артистка надела дерзкий наряд на звездную вечеринку

    Российская певица Алла Пугачева устроила фотосессию дома. В монохромном образе звезда кокетливо позировала рядом с мужем. Артистка выбрала футболку и мини-шорты с колготками. На плечи звезда накинула пальто, а шпилькам предпочла туфли на устойчивом каблуке. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Примадонны. Певица сделала пышную прическу и макияж с акцентом на глаза.

    Поклонники пришли в бурный восторг от похорошевшей Пугачевы. Аллу Борисовну осыпали комплиментами. Многие отметили, что артистка стала выглядеть совсем юной.

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    71-летняя Алла Пугачева показала удивительно стройные ноги (фото)
    71-летняя Алла Пугачева показала удивительно стройные ноги (фото)
    71-летняя Алла Пугачева показала удивительно стройные ноги (фото)
    71-летняя Алла Пугачева показала удивительно стройные ноги (фото)
    instagram.com/maxgalkinru/

    «Потрясающая!», «Боже!!! Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела», «Алла стала выглядеть лучше! А ее ногам сейчас и 25-летние позавидуют», «Аллочка - красотка!», «Я хочу также выглядеть, когда мне будет чуть больше, чем есть сейчас. Какая же все-таки Алла Борисовна офигенская!!!! Красивая!», «У Аллы фигура 18-летней!», «Звезда, которая никогда не погаснет!» - написали фолловеры.

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    знаменитости российская певица шоу-бизнес Алла Пугачева
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