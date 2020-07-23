71-летняя Алла Пугачева показала удивительно стройные ноги (фото)



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Певица Алла Пугачева в мини-шортах поразила поклонников instagram.com/maxgalkinru/

Артистка надела дерзкий наряд на звездную вечеринку

Российская певица Алла Пугачева устроила фотосессию дома. В монохромном образе звезда кокетливо позировала рядом с мужем. Артистка выбрала футболку и мини-шорты с колготками. На плечи звезда накинула пальто, а шпилькам предпочла туфли на устойчивом каблуке. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Примадонны. Певица сделала пышную прическу и макияж с акцентом на глаза.

Поклонники пришли в бурный восторг от похорошевшей Пугачевы. Аллу Борисовну осыпали комплиментами. Многие отметили, что артистка стала выглядеть совсем юной.

«Потрясающая!», «Боже!!! Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела», «Алла стала выглядеть лучше! А ее ногам сейчас и 25-летние позавидуют», «Аллочка - красотка!», «Я хочу также выглядеть, когда мне будет чуть больше, чем есть сейчас. Какая же все-таки Алла Борисовна офигенская!!!! Красивая!», «У Аллы фигура 18-летней!», «Звезда, которая никогда не погаснет!» - написали фолловеры.

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