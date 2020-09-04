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    Жизнь

    Пэрис Хилтон заявила, о насилии со стороны пятерых бывших любовников

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    Актриса Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон заявила, о насилии со стороны пятерых бывших любовников
    Актриса Пэрис Хилтон

    Однако пережитый опыт, как отметила Хилтон, не помешал ей найти любовь

    Американская певица и актриса Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию со стороны бывших возлюбленных. Ее слова приводит издание People.

    В документальном фильме This Is Paris актриса призналась, что у нее было пять отношений с мужчинами, которые издевались над ней. «Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была», — рассказала Хилтон. Она добавила, что считала подобные действия проявлениями любви. При этом те парни казались ей хорошими людьми.

    По словам певицы, терпеть издевки она научилась в школе-интернате. В отношении воспитанников заведения часто применяли физическое и психологическое насилие. Однако пережитый опыт, как отметила Хилтон, не помешал ей найти любовь — предпринимателя Картера Реума.

    «С ним я чувствую себя в полной безопасности. Я многому научилась и сумела найти мужчину, который мне идеально подходит!» — похвасталась Хилтон.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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