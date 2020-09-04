Тину Кароль без трусиков снял фотограф клана Кардашьян (фото)



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Певица Тина Кароль

Артистка снялась для модного глянца

Украинская певица Тина Кароль, которая спела со Снуп Догом, украсила новый, сентябрьский выпуск украинского Vogue.

Съемки проходили в Нью-Йорке, Тина появилась в объективе фотографа Грега Суолса, которому в свое время позировали Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Кэти Перри. На фотографиях Кароль изменила своему привычному имиджу и предстала в образе женщины-вамп.

Фаны увидят исполнительницу с прилизанными волосами и широкими черными стрелками. Тина примерила роскошные наряды от Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell.

На одном из фото звезда предстала в довольно пикантном образе — она лежит на кровати без нижнего белья, прикрывшись простыней.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.