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    Шоу-биз

    Тину Кароль без трусиков снял фотограф клана Кардашьян (фото)

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    Певица Тина Кароль - Тину Кароль без трусиков снял фотограф клана Кардашьян (фото)
    Певица Тина Кароль

    Артистка снялась для модного глянца

    Украинская певица Тина Кароль, которая спела со Снуп Догом, украсила новый, сентябрьский выпуск украинского Vogue.

    Съемки проходили в Нью-Йорке, Тина появилась в объективе фотографа Грега Суолса, которому в свое время позировали Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Кэти Перри. На фотографиях Кароль изменила своему привычному имиджу и предстала в образе женщины-вамп.

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    Тину Кароль без трусиков снял фотограф клана Кардашьян (фото)
    Тину Кароль без трусиков снял фотограф клана Кардашьян (фото)
    Тину Кароль без трусиков снял фотограф клана Кардашьян (фото)
    Тину Кароль без трусиков снял фотограф клана Кардашьян (фото)

    Фаны увидят исполнительницу с прилизанными волосами и широкими черными стрелками. Тина примерила роскошные наряды от Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell.

    На одном из фото звезда предстала в довольно пикантном образе — она лежит на кровати без нижнего белья, прикрывшись простыней.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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