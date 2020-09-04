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    Жизнь

    Агент Чедвика Боузмана объяснил, почему актер годами скрывал смертельный диагноз

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    Актер Чедвик Боузман - Агент Чедвика Боузмана объяснил, почему актер годами скрывал смертельный диагноз
    Актер Чедвик Боузман

    По словам Майкла, отчасти это связано с его воспитанием

    Смерть Чедвика Боузмана шокировала и его поклонников, и коллег, которые за последние четыре года работали с актером над семью фильмами. Свой диагноз — рак толстой кишки — Чедвик узнал в 2016-м, но рассказал о нем только самым близким людям, включая своего агента Майкла Грина, который теперь объяснил, почему Боузман так долго хранил молчание.

    По словам Майкла, отчасти это связано с его воспитанием: мама Чедвика всегда учила его не поднимать вокруг себя много шума. Боузман считал, что личную жизнь нужно хранить в секрете.

     «Во время съемок одного из последних фильмов Чедвику было ужасно больно. Он просто проживал свою актерскую жизнь на полную и использовал свое время, чтобы оставить след в жизни людей. Чед был очень мудрым, много знал, был таким наполненным, что не собирался позволять болезни себя остановить», - заявил Майкл Грин.

    Ранее близкие актера сообщили, что он был полон оптимизма и рассчитывал победить рак, снова набрать вес и через месяц приступить к съемкам второй части «Черной пантеры».

     

     

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