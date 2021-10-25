Плакидюк, Астафьева и Луценко. Кто посетил модный показ Андре Тана и Кати Осадчей

Поздравить Андре и Катю с модной премьерой пришли украинские звезды

22 октября в Щербенко Арт Центре украинский дизайнер Андре Тан и известная телеведущая Катя Осадчая представили свою новую совместную коллекцию одежды.

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитеры с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки. Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор – знаковые аксессуары в гардеробе Кати. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

Элегантные наряды из коллекции дополни beauty-образы от салона Kika Style: легкая укладка волной и макияж с акцентом на глаза. Модели, одетые в бежевое с ног до головы, позировали на фоне настоящего осеннего леса, созданного специально по случаю мероприятия флористами Fiori.

Поздравить Андре и Катю с модной премьерой пришли Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Юрий Горбунов, Анита Луценко, Ирина Данилевская, Соня Забуга, Тина Сизонова, Полина Неня, Диана Глостер, Алексей Гладушевский, Ольга Джарты, Марина Боржемская, Лаура Марти, Анна Судакова, Алексей Гончаренко и другие звезды из мира моды, спорта, и шоу-бизнеса. После показа гости за бокалом игристого Latinium наслаждались живым общением под джазовые композиции в исполнении Red Woods Trio.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.