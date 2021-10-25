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    «Танцы со звездами». Стало известно, кто покинул шоу после восьмого эфира

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    Евгения Власова и Макс Леонов покинули шоу - «Танцы со звездами». Стало известно, кто покинул шоу после восьмого эфира
    Евгения Власова и Макс Леонов покинули шоу
    instagram.com/tanci1plus1/

    В зону риска попали три пары

    Вчера на канале «1+1» состоялся восьмой выпуск шоу «Танцы со звездами». На этой неделе, в отличие от предыдущей, проект покинула одна.

    Главными неудачниками вечера оказались Евгения Власова и Максу Леонов.

    Кроме того, в зону риска попали такие участники: Константин Войтенко и Роксолана Маланчук, Артур Логай и Анна Карелина. Но в шаге от вылета зрители спасли Войтенко и Маланчук.

    Поэтому, пришлось исполнять перед судьями танец за жизнь Логаю и Власовой. Они танцевали пасодобль. Судьи единогласно отдали предпочтение Артуру и Анне.

    «Конечно, я очень надеялась дойти до финала. То, что я прошла здесь — это огромная школа жизни. Пожалуй, я буду после этого проекта гораздо крепче. Я побеждала неоднократно здесь, от первого выступления я побеждала. Я очень благодарна тому, что мое тело откликнулось на мою просьбу и давало мне столько сил. Я сделала так много, я не ожидала. Мне очень жаль, что я не смогла подарить своему партнеру финал», — прокомментировала Власова.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Стало известно, кто покинул шоу после восьмого эфира