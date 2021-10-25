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    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу

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    Дмитрий Каднай вместе с Алиной Ли - «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    Дмитрий Каднай вместе с Алиной Ли
    instagram.com/k.a.d.n.a.y/

    Певец заразился коронавирусом

    Участник «Танцев со звездами» и певец Дмитрий Каднай в восьмом прямом эфире не вышел на паркет шоу.

    Артист сообщил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции. Партнерши, которые с ним тренировались, к счастью, не заболели.

    «Мне стало плохо после ночной репетиции. Приехал домой, мне пришел положительный результат на коронавирус. Я пока на самоизоляции. Очень рад, что у Алины и Аделины все хорошо», — говорит артист.

    Он признается, он с Алиной Ли и Аделиной Дели готовил крутой танец. Он очень сожалеет, что не смог выступить.

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    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу
    instagram.com/k.a.d.n.a.y/

    «Мы готовили нереальный номер. Очень хотел вас удивить. Мне вообще не вериться. Я в шоке. Неужели я не выиграю в этом шоу, неужели моя мечта не осуществится?» — сообщил расстроенный исполнитель.

    Хотя с ним связались по видеосвязи в прямом эфире. Дмитрий говорит, что ему уже лучше. Он чувствует вкусы и играет на гитаре. Артист надеется, что в следующем выпуске будет танцевать на паркете, а пока у него «иммунитет».

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу