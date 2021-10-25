«Танцы со звездами». Почему Kadnay не вышел на паркет телешоу

Певец заразился коронавирусом

Участник «Танцев со звездами» и певец Дмитрий Каднай в восьмом прямом эфире не вышел на паркет шоу.

Артист сообщил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции. Партнерши, которые с ним тренировались, к счастью, не заболели.

«Мне стало плохо после ночной репетиции. Приехал домой, мне пришел положительный результат на коронавирус. Я пока на самоизоляции. Очень рад, что у Алины и Аделины все хорошо», — говорит артист.

Он признается, он с Алиной Ли и Аделиной Дели готовил крутой танец. Он очень сожалеет, что не смог выступить.

«Мы готовили нереальный номер. Очень хотел вас удивить. Мне вообще не вериться. Я в шоке. Неужели я не выиграю в этом шоу, неужели моя мечта не осуществится?» — сообщил расстроенный исполнитель.

Хотя с ним связались по видеосвязи в прямом эфире. Дмитрий говорит, что ему уже лучше. Он чувствует вкусы и играет на гитаре. Артист надеется, что в следующем выпуске будет танцевать на паркете, а пока у него «иммунитет».

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.