Почему интервью принца Гарри и Меган Маркл исчезло с YouTube-канала Опры Уинфри

Опра и знаменитые супруги ранее были хорошими друзьями

Скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, которое вышло 7 марта в эфире телеканала CBS стало сильным ударом для британской королевской семьи. В рамках интервью Меган рассказала, что жизнь в семье принца Гарри довела ее до мыслей о суициде, а также заявила об «опасении» некоторых членов семьи насчет цвета кожи их с Гарри первенца. Откровения пары превзошли все ожидания, а Опре Уинфри принесли миллионные просмотры.

На днях американская телеведущая удалила видео со своего Youtube-канала. Свое решение она не прокомментировала. Впрочем, по мнению экспертов, телеведущая решила стереть следы своей работы с парой. Согласно одной из версий, это может быть связано с ухудшением здоровья королевы Елизаветы II. Вероятно, Уинфри хочет уйти от возможного шквала негодования публики и падения рейтингов, если выяснится, что это интервью послужило причиной ухудшения состояния здоровья Ее Высочества.

Напомним, что Опра и знаменитые супруги ранее были хорошими друзьями. Американская телеведущая не только поддерживала с герцогом и герцогиней теплые отношения, но и была почетной гостьей на их свадьбе. В свою очередь, согласно информации инсайдеров, именно благодаря дружеским связям между ними Меган и Гарри согласились на интервью.

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«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.