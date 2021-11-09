Мама Илона Маска выгуляла в Киеве наряды от украинских дизайнеров (фото, видео)

Модель презентовала книгу «Женщина, которая имеет план», вышедшую в украинском издательстве

Мама изобретателя и самого богатого человека мира Илона Маска тайком прилетела в Киев, чтобы принять участие в закрытом событии. Для своих публичных визитов 73-летняя Мэй Маск все чаще выбирает наряды украинских дизайнеров.

Знаменитость появилась на публике в молочном костюме украинского бренда Vorozhbyt&Zemskova. В рамках события модель представила книгу «Женщина, которая имеет план», вышедшую в украинском издательстве Vivat, пишет 24tv.

Эффектная звездная мама основателя SpaceX и Tesla не только вышла в костюме от украинских дизайнеров на сцену, но и сняла видеоролик в Tik Tok, в котором она представила себя в роли Джеймса Бонда. Мэй примерила брючный костюм молочного цвета. Под низ она надела черный топ и дополнила образ солнцезащитными очками.

Это не единственный наряд от украинского бренда, в котором появлялась Мэй Маск. Недавно она надела в Катаре платье-вышиванку от Юлии Магдич, а накануне примеряла два образа от отечественных брендов.

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«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.