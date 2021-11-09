Шикарная! Звезда «Крепостной» в бикини похвасталась отдыхом в Египте (фото)

Фанаты расхвалили фигуру актрисы

Звезда сериала «Крепостная» Наталка Денисенко в своем Инстаграме показала фото с отдыха в Египте. На кадрах артистка позирует в крошечном белом бикини. Знаменитость засветила плоский животик и изящную фигуру.

«В лучах! Что здесь писать? Очень тепло, море такое красивое. Не знаю, когда будут "семейные" фото, пока это сделать нереально», – поделилась она.

Пользователи не смогли пройти мимо горячих фото кумирши и порадовали ее приятными сообщениями. В частности, фаны выразили восхищение фигурой актрисы.

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.