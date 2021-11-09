Скончался актер, сыгравший в «Дюне» и «Квантовом скачке»

Всемирно популярен Дин стал после работы в фантастическом телесериале «Квантовый скачок»

Дин Стоквелл ушел из жизни 7 ноября, но о трагедии стало известно сегодня утром. Актер скончался во сне. Ему было 85 лет.

Смерть Дина Стоквелла наступила по естественным причинам – он ушел из жизни в собственном доме. Близкие актера уже прокомментировали печальную новость. Как выяснилось, Дин скончался во сне. У него осталось двое детей от союза с Джой Марченко.

Актерская карьера Стоквелла длилась более 70 лет. Впервые он появился на экране в 1945 году, сыграв с Фрэнком Синатрой и Джином Келли. В 1984-м звезда исполнил роль доктора Веллингтона Юэ, предавшего Дом Атрейдесов, в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна». Позже он снялся в картине Дэвида Линча «Синий бархат», правда, в эпизодической роли наркодилера.

Всемирно популярен Дин стал после работы в фантастическом телесериале «Квантовый скачок». За роль Эла Калавичи актер получил звезду на Голливудской аллее славы. Карьеру Стоквелл завершил в 2014 году.

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