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    Почему принц Уильям обижается на журналистов из-за снимка 15-летней давности

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Почему принц Уильям обижается на журналистов из-за снимка 15-летней давности
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    instagram.com/_kate_middleton_royal/

    Герцогу Кембриджскому не понравилось, как фотографы сняли его жену

    Британский принц Уильям злится на папарацци, которых засняли его супругу Кейт Миддлтон в общественном транспорте, пишет британское издание Express.

    Фото сделали еще 15 лет назад. В то время будущая супруга члена королевской семьи пользовалась общественным транспортом, а папарацци следили за ней везде, в том числе на дороге. Королевский эксперт Ричард Палмер уточнил, что ее сфотографировали в лондонском автобусе, едущем по Кингс-роуд, в тот день Миддлтон направлялась на собеседование.

    «Уильям забеспокоился, что его девушку преследуют точно так же, как и его мать. И мы все знаем, к чему это привело», – объяснила причину беспокойства принца профессор Сюзанна Липскомб (Suzannah Lipscomb). «Опасность заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день. Уильям пришел в ярость», – уточнила биограф Марсия Муди (Marcia Moody).

    Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол.

    Вся семья была замечена вместе у 5 терминала, где провожают и встречают членов королевской семьи и высокопоставленных лиц. А это грубое нарушение королевского протокола. Согласно правилам, родители и дети не могут находиться в одном транспортном средстве одновременно.

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    Теги: знаменитости Принц Уильям
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    Почему принц Уильям обижается на журналистов из-за снимка 15-летней давности