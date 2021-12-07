Смотрите финальный трейлер новой «Матрицы»

Официальный ролик к новой «Матрице» длится почти три минуты

Вышел финальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение». Он был опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Официальный ролик к новой «Матрице» длится почти три минуты. В нем Нео вспоминает события первой картины.

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

Ранее уже вышло несколько трейлеров к ленте «Матрица: Воскрешение». В одном из них Нео живет в современном мире и пытается разобраться с ощущением, будто он забыл что-то важное. В кадре он посещает психотерапевта, принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. анонсировала «Матрицу» с помощью 180 тысяч «тизеров».

В сценах можно заметить Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, а также неизвестных новых персонажей, которых играют Яхья Абдул-Матин II, Джессика Генвик, Джонатан Грофф и другие.