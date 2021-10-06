Подборка кулинарных лайфхаков, которые сделают готовку приятным занятием (фото)

А у вас есть какие-нибудь собственные кулинарные хитрости?

Порой приготовление еды кажется такой непосильной задачей, что страшновато вообще появляться на кухне. Но к счастью, опытные кулинары и просто изобретательные люди готовы помочь и поделиться своими советами, которые сделают готовку куда более лёгким делом.

Так что, если, например, у вас нет подходящей посуды или совсем закончилось место для хранения продуктов, эти кулинарные хитрости вам точно пригодятся.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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