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    Подборка кулинарных лайфхаков, которые сделают готовку приятным занятием (фото)

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    Подборка кулинарных лайфхаков, которые сделают готовку приятным занятием (фото)

    А у вас есть какие-нибудь собственные кулинарные хитрости?

    Порой приготовление еды кажется такой непосильной задачей, что страшновато вообще появляться на кухне. Но к счастью, опытные кулинары и просто изобретательные люди готовы помочь и поделиться своими советами, которые сделают готовку куда более лёгким делом.

    Так что, если, например, у вас нет подходящей посуды или совсем закончилось место для хранения продуктов, эти кулинарные хитрости вам точно пригодятся.

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    на весь екран згорнути
    Чтобы ни одна сторона не отсырела, тосты можно охлаждать вот так
    Больше никакого запаха лука в холодильнике! Используйте бумажное полотенце — оно впитывает весь запах
    Если у вас нет крышки подходящего размера, пригодится палочка для еды
    Набирайте максимально точное количество мёда с помощью обычного шприца
    Хлебные корочки отлично впитывают в себя лишний жир
    Крутящийся поднос — незаменимая вещь для удобного хранения в холодильнике
    Жена хотела испечь кекс с отверстием посередине, но у неё не было подходящей формы для выпекания
    Чтобы не занимать лишнее место в морозилке, оставьте от коробок только инструкции по приготовлению
    Любите только самое свежее печенье?
    Закрепите стебли спаржи резинкой, чтобы их было легче обрезать
    Если вы хотите что-то испечь, но все противни слишком большие, сделайте барьер из фольги
    Чтобы каждый раз не перебирать содержимое морозилки, напишите на холодильнике, что там хранится
    Отправляетесь в поход? Прихватите с собой формы для маффинов, они отлично подходят для готовки яиц
    Укладывайте ингредиенты на пицце так, чтобы потом её было удобно резать
    Вот так ложка не оставит никаких пятен на рабочей поверхности
    Подложите палочки для еды, чтобы блюдо не прилипало к сковороде или бумаге

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: лайфхак еда питание
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    Подборка кулинарных лайфхаков, которые сделают готовку приятным занятием (фото)