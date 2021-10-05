Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)

Еще один пример, как самоучке везет с первым же блюдом

Все люди, которые имеют талант к чему-либо, делятся на две категории. Первые стараются его монетизировать и не чураются разных методов для этого. Вторые же больше работают для души, для собственного удовлетворения и своих клиентов.

Им слава не так важна, да и деньги – просто приложение к результату. Как следствие, многие талантливые повара остаются в тени шоуменов от кулинарии, а зря!

Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.