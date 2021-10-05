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    Курьез

    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)

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    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)

    Еще один пример, как самоучке везет с первым же блюдом

    Все люди, которые имеют талант к чему-либо, делятся на две категории. Первые стараются его монетизировать и не чураются разных методов для этого. Вторые же больше работают для души, для собственного удовлетворения и своих клиентов.

    Им слава не так важна, да и деньги – просто приложение к результату. Как следствие, многие талантливые повара остаются в тени шоуменов от кулинарии, а зря!

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    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)
    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)
    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)
    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)
    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)
    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)
    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)
    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Эти люди так здорово готовят дома, что им пора запускать собственное кулинарное шоу (фото)