Подростки, которых родители застукали во время секса, поделились историями



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Пользователи сети поделились пикантными историями

Подростки, которые были застуканы родителями во время секса, рассказали, как они себя чувствовали после случившегося. Своими историями они поделились на Reddit под постом пользователя с ником loster_43.

Bangersnmash13 сообщил, что с ним такое происходило дважды. В первый раз его застукал брат. Он попросил прощения и вышел из комнаты, а позже извинился еще раз. Во второй раз в комнату случайно вошла мать автора. Она также извинилась и выбежала из комнаты, оставив дверь открытой. Парень отметил, что его мать никогда не говорила об увиденном.

«Моя бабушка однажды застукала меня. Она никогда не вспоминала об этом и не пыталась обратить меня в христианство, хотя делала это с младшим братом. Думаю, она просто считала меня потерянным», — поделился другой пользователь.

«Моя мама не застукала нас с девушкой, но мы, кажется, вели себя слишком громко», — написал Jackscalibur. После ночевки у него дома он отвез девушку домой, а мать затем попросила его уважать тех, с кем он живет в одном доме. Парень отметил, что сразу понял, о чем она говорила.

«Мне было ужасно стыдно, когда меня застукали родители. Они повели себя очень вежливо и ушли примерно на 20 минут, чтобы мы могли одеться и привести себя в порядок», — рассказал еще один пользователь. По его словам, много лет спустя родители признались, что настоящей причиной их вежливого ухода было то, что они пытались сдержаться и не рассмеяться прямо при сыне и его возлюбленной.