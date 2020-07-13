Секс на свежем воздух. Советы экспертов и реальные истории



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Секс на улице «нажимает на те кнопки», которые включают у женщин чувство вожделения

Лето в самом разгаре! Это значит, что сейчас самое время заняться всеми видами активного отдыха на свежем воздухе, в том числе сексуальными. Вместе с экспертами составили краткий гид по занятиям любовью на природе, а также собрали реальные истории (смешные и не очень) тех, кто практиковал подобное.

«Секс на свежем воздухе может стать веселым развлечением для пар, потому что это смена обстановки и выход из зоны комфорта», — говорит Дженнифер Берман, доктор медицинских наук и автор книги «Только для женщин: революционное руководство по восстановлению вашей половой жизни».

Свежий воздух, цветы, шелест деревьев и звуки дикой природы могут усилить желание, поскольку это не обычный секс в спальне или в душе. Все это звучит прекрасно, но давайте будем реалистами: есть куча нюансов (жуки и камни под ягодицами романтики не добавляют).

Секс на улице «нажимает на те кнопки», которые включают у женщин чувство вожделения. В этом есть непредсказуемость. Мы уже привыкли к порно и игрушкам для взрослых, но почти всегда это происходит за закрытыми дверями. Избавление от этих обычных запретов может сделать занятия любовью еще горячее, - говорит клинический сексолог Марлен Вассерман.

К счастью, благодаря несложной подготовке и нескольким профессиональным советам, секс-приключения на природе могут быть веселыми и комфортными.

Хорошенько подготовиться

Вассерман предлагает собрать "летнюю секс-сумку" и хранить ее в машине (если на природу вы все-таки собрались не своим ходом).

Острые ощущения от секса на открытом воздухе дают то, что он не запланирован. Поэтому держите вещи, которые вам понадобятся, под рукой, на тот момент, когда вас внезапно охватит страсть,

— говорит она.

В дорожную сумку предлагают сложить презервативы (это должно быть само собой разумеющимся, просто напомним, что в непроходимом лесу нет аптек), смазку (желательно), полотенце, влажные салфетки, солнцезащитный крем, спрей от насекомых (лучше без сильного запаха) и нижнее белье. Толстый плед спасет спину и колени от камней, гальки, корней деревьев и ракушек.

Держать пластиковый пакет в своей палатке в качестве мешка для мусора — это отличный вариант. Только будьте осторожны, ароматизированные средства могут привлечь нежелательных посетителей — животных.

Выбрать укромное местечко

Первое, что нужно сделать, — это выяснить, где хочется заняться сексом. Ищите уединенное место с легкими путями "эвакуации". В идеале там не должно быть жилых домов. Это XXI век, поэтому также следует подумать о камерах видеонаблюдения. Вот лишь несколько идей: поле, лес, кемпинг, пляж.

Это звучит обыденно и скучно, но прежде чем поехать куда-то, посмотрите прогноз погоды. Если планируете заниматься сексом на открытом воздухе, убедитесь, что не пойдет дождь или снег. Это нарушит все планы.

Не забыть про прелюдию

Поскольку женщинам, как правило, требуется от 20 до 30 минут, чтобы испытать оргазм, подумайте о том, чтобы начать прелюдию еще в машине.

Шансы на оргазм возрастают, если заранее сильно возбудиться, это может быть фингеринг, горячие прикосновения, игры и флирт, так что к тому времени, когда вы переберетесь на улицу, будете готовы к активным действиям,

— говорит эксперт.

Так как летом жарко, можно искупаться в водоеме вместе — чем не прелюдия? Разведите костер, откройте бутылку вина и поставьте музыку на колонке, тем самым вы еще и заглушите любой шум, который можете издавать,

— советует эксперт.

Насчет секса в воде... Презервативы и вода несовместимы. Еще одно предостережение: вода смывает естественную смазку, поэтому может потребоваться дополнительная (на силиконовой основе).

Реальные истории (имена изменены по просьбе героев)

Виолетта, 27

Идеи о сексе на природе зародилась давно, как раз выпал романтичный момент, звезды сошлись. Так и произошел самый запоминающийся для меня секс в горах Андорры, зимой с прекрасным видом на заснеженные деревья. Все было быстро, так как мы прижались к дереву недалеко от тропинки. Сам секс прикольный, потому что все быстро, мы даже не раздевались, хотя в одежде на самом деле неудобно. Зато ощущения риска возбуждают. Природа отвлекает от секса, акцент именно на месте, а не на занятии любовью.

Саша, 27

Мы с моим молодым человеком были на природе — праздновали день рождения друга. Лето, лес, река, палатки, алкоголь — все как положено. Веселились до восхода солнца, потом все потихоньку разбрелись по палаткам. А мне не спится: робкий рассвет, птицы поют, от воды приятная прохлада. А запах такой от травы, что невольно настраивает на романтику. Мы с бойфрендом пошли к реке, и тут я ему в лоб говорю: "А давай займемся сексом?". Он, конечно, дает заднюю: мол, друзей вокруг полно, может, кто еще не спит (или уже проснулся).

Я настаивала: необычное место, новые ощущения, адреналин, смешанный со страхом, что нас застукают.

В общем, там же на берегу у реки все и случилось. Я девушка громкая, эмоциональная, и тут особенным испытанием было сохранять молчание (честно говоря, заводило еще сильнее). Одним словом, было круто. Хотела бы повторить? Безусловно. Но пока, правда, так и не довелось. А дело было аж семь лет назад.

Полина, 25

Мы с молодым человеком любим секс на природе, так что не могли упустить возможность заняться им в Исландии. Выбрали мы для этого черный пляж в Вике: нагретый песочек, минимум насекомых, шум волн, горы, ласковый ветер, влюбленные мы, но надо было как-то скрыться с глаз туристов, которых летом полно. Попытка уйти подальше по побережью провалилась: на нас напала стая арктических крачек, так что мы отыскали заросли травы погуще, расстелили дождевики и там уже занялись сексом. Не успели мы закончить и натянуть трусы, как мимо прошла целая компания чинных европейских бабушек и дедушек в трекинговых ботинках. Мы потом еще мастурбировали недалеко от пешеходной тропы вокруг водопада, но это уже совсем другая история...