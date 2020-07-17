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    Жизнь

    Названы четыре причины имитации оргазма женщинами

    • Розсилка
    Названы четыре причины имитации оргазма женщинами

    Притворяясь, женщины не только обманывают своих партнеров, которые стараются для них, но и самих себя

    Сексолог Эмили Морс рассказала о четырех причинах того, зачем женщины имитируют оргазм. Об этом пишет издание Daily Star.

    По словам специалиста, большинство женщин когда-либо имитировали оргазм. Морс связывает это с проблемами психологического характера. Первой причиной этого она назвала желание женщины порадовать партнера, показав таким образом ему, что он «лучший», тем более в сексе.

    Вторая причина заключается в том, что девушка никогда не испытывала оргазма, а потому и не ждет его вовсе. Третий фактор, считает сексолог, связан с преждевременным прекращением полового акта, когда у мужчины уже иссякли силы до того, как женщина достигла кульминации.

    В качестве последней причины врач назвала притворство из чувства необходимости, когда несмотря на старания мужчины, женщина оргазма так и не достигает. Поэтому она его имитирует. чтобы у пары не возникла неловкость в постели.

    Эмили Морс подчеркнула, что, притворяясь, женщины не только обманывают своих партнеров, которые стараются для них, но и самих себя. Она призвала партнеров делиться ощущениями, поскольку важно слушать и слышать друг друга для достижения лучших результатов.

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