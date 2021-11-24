Поклонница Путина пожаловалась, что ее не пускают петь в Одессу

Долина: «Я не могу попасть в свой город, в Одессу»

Российская певица Лариса Долина, считающая родным городом Одессу, пожаловалась, что уже много лет не может попасть туда и сходить на кладбище, где похоронены ее родственники. Об этом певица заявила в интервью Екатерине Гордеевой для ее шоу на Youtube.

«Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа и бабушка. Одесса меня всегда подкармливала. Это не просто родной и любимый город, это моя душа. Я сейчас наполовину живу без души», – заявила она.

«Он мне нравится по-мужски. Он умен. С ним интересно разговаривать на любую тему. Он мне нравится и всегда нравился», – заявила певица.

Также вспомнила звезда о том, что ее не пускают в Украину.

Отметим, Долина одной из первых российских звезд поддержала аннексию Крыма и агрессивную политику Путина по Донбассу. Звезда постоянно выступает в оккупированном Крыму, принимает награды из рук агрессора и поддерживает Путина.

Напомним, Лариса Долина была включена в «черный список Миротворца», ей запрещен въезд в Украину, из-за антиукраинских высказываний и концертов в оккупированном Крыму.

К слову, певица Светлана Лобода, уехавшая в Россию после начала войны, пытается вернуться на украинский рынок.