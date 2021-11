Украинку номинировали на премию «Грэмми»

Клип уже набрал почти 400 миллионов просмотров

Клип украинского режиссера Тани Муиньо номинировали на премию «Грэмми- 2022». Украинка сняла его для рэпера Lil Nas X.

Украинский режиссер, которая многим известна как автор большинства клипов Монатика, «Время и Стекло» Таня Муиньо сняла также и ролик на текст песни «Call Me By Your Name» для американского рэпера Lil Nas X. Соавтором клипа является и сам исполнитель. Именно это видео и номинировали на престижную премию «Грэмми».

Ранее Таня Муиньо уже получала три награды премии MTV Video Music Awards 2021 в номинациях «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Лучшие визуальные эффекты» за клип на песню Montero рэпера Lil Nas X. Также она является неоднократной победительницей ежегодной украинской премии YUNA и в номинации «Клипмейкер года» по версии M1 Music Awards.

Недавно состоялась премия MTV EMA 2021. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.