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    Известная украинская певица стала жертвой аферистов

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    Популярная украинская певица Ирина Федишин - Известная украинская певица стала жертвой аферистов
    Популярная украинская певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Звезда рассказала об инциденте, который с ней произошел утром

    Популярная украинская певица Ирина Федишин в своем Инстаграме рассказала, как вместе с мужем Виталием Човныком стала жертвой аферистов.

    По словам артистки, им нужно было передать посылку из Киева в Тернополь. Супруги для этого решили воспользоваться услугами сервиса BlaBlaCar.

    «Сегодня утром нам нужно было передать посылку из Киева на Тернополь. Мы забронировали BlaBlaCar. Водитель нам подтвердился и сказал, что посылка только с вокзала или автовокзала. Виталик поехал на автовокзал, ждет, ждет. Ему говорят: «Водитель немного опаздывает. Но по новым правилам, вы должны оплатить через кассу поездку на BlaBlaCar», — поделилась подробностями развода Федишин.

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    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    Неизвестный по телефону рассказал мужу певицы, к какой кассе подойти, там рядом терминал и нужно выбрать услугу «Поездка на BlaBlaCar». Виталий сказал, что в терминале нет такой услуги. Тогда неизвестный сказал выбрать «пополнение мобильного счета» и указать номер водителя. После оплаты номер заблокировался.

    Федишин поделилась, что они «попали» на 200 грн, сумма хоть и незначительная, однако знаменитые супруги хотят предупредить своих поклонников о такой махинации.

    Ранее подтянутая Ирина Федишин показала яркие фото с отдыха в Болгарии.

    Пока сезон летних отпусков в разгаре, знаменитости активно распространяют фотографии с украинских и зарубежных курортов. Ирина Федишин хотела отдохнуть на берегу моря с самыми родными и ее мечта осуществилась.

    Артистка позировала на камеру на набережной. Для прогулки она выбрала короткие джинсовые шорты и голубой верх от купальника. Такую одежду совместила с белой летней обувью.

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    Теги: знаменитости Ирина Федишин шоу-бизнес
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    Известная украинская певица стала жертвой аферистов