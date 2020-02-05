Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером



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Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, но уже в мае 2016-го актриса подала на развод

Активисты требуют исключить Херд из организаций по правам человека

Скандал вокруг одного из самых громких разводов минувшего десятилетия набирает обороты с новой силой. В Интернете началась настоящая война против бывшей жены Джонни Депа, актрисы Эмбер Херд.

Поклонники звезды «Пиратов Карибского моря» и просто неравнодушные пользователи развернули боевые действия после того, как в сеть попало признание Эмбер о том, что именно она избивала бывшего мужа, а не наоборот, как Херд утверждала ранее. Из-за ее обвинений Деппа осудили многие кинодеятели, и он лишился контрактов на съемки.

Юзеры Twitter запустили в сети хештег #JusticeForJohnnyDeep и призвали СМИ обратить внимание на то, что произошло. Они обвинили актрису во лжи и возмутились тем, что общество всегда считает виноватыми в домашнем насилии мужчин.

Активисты требуют исключить Херд из организаций, по правам человека, где она борется с домашним насилием, и обвиняют ее в мошенничестве. Кроме того, фанаты Джонни запустили флешмоб #BringBackJackSparrow. Они обратились к компании Disney с просьбой вернуть актера на роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря».



