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    Жизнь

    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером

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    <p>Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, но уже в мае 2016-го актриса подала на развод</p> <div></div> - Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером

    Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, но уже в мае 2016-го актриса подала на развод

    Активисты требуют исключить Херд из организаций по правам человека

    Скандал вокруг одного из самых громких разводов минувшего десятилетия набирает обороты с новой силой. В Интернете началась настоящая война против бывшей жены Джонни Депа, актрисы Эмбер Херд.

    Поклонники звезды «Пиратов Карибского моря» и просто неравнодушные пользователи развернули боевые действия после того, как в сеть попало признание Эмбер о том, что именно она избивала бывшего мужа, а не наоборот, как Херд утверждала ранее. Из-за ее обвинений Деппа осудили многие кинодеятели, и он лишился контрактов на съемки.

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    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером
    Поклонники Джонни Деппа объявили войну Эмбер Херд, считая ее абьюзером

    Юзеры Twitter запустили в сети хештег #JusticeForJohnnyDeep и призвали СМИ обратить внимание на то, что произошло. Они обвинили актрису во лжи и возмутились тем, что общество всегда считает виноватыми в домашнем насилии мужчин.

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    Активисты требуют исключить Херд из организаций, по правам человека, где она борется с домашним насилием, и обвиняют ее в мошенничестве. Кроме того, фанаты Джонни запустили флешмоб #BringBackJackSparrow. Они обратились к компании Disney с просьбой вернуть актера на роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря».

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци                                                                                                                                                           


     

     

    знаменитости насилие
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