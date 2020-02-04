Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером на вечеринке (фото)



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В Лондоне состоялась традиционная вечеринка для знаменитостей, которую совместно устраивают британский журнал Vogue и ювелирный бренд Tiffany & Co

Одной из самых ярких звезд на этом мероприятии стала российская модель Ирина Шейк. Красотка явилась едва ли не голой — в откровенном платье-сетке, одетой поверх боди телесного цвета. Сопровождал Ирину ее друг — итальянский модельер Риккардо Тиши.

На вечеринке Шейк встретилась со своим бывшим гражданским мужем Брэдли Купером, с которым рассталась в июне прошлого года. Они продолжают совместно воспитывать свою двухлетнюю дочь Лею, которая поочередно проводит время с обоими родителями.

Экс-возлюбленные вполне мило общались. И даже вместе позировали фотографам. Компанию им составил главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

«Они смотрели друг на друга с обожанием», — приводит издание Daily Mail слова одного из свидетелей встречи. Это дало повод фанатам пары надеяться на их воссоединение.

Джерело: dailymail.co.uk