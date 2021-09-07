Знаменитый наряд Элвиса Пресли продали на аукционе за миллион долларов (фото)

Комбинезон и кейп Элвиса Пресли, в которых он выступал в 1972 году, продали на аукционе

Культовые вещи, которые принадлежали американскому певцу Элвису Пресли, ушли с молотка за миллион долларов. Соответствующий материал публикует Deadline.

Речь идет о комбинезоне и кейпе белого цвета, в которых музыкант выступал на сцене в 1972 году в спорткомплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке. Известно, что наряд с металлическими заклепками был создан дизайнером Биллом Белью эксклюзивно для Пресли.

Как сообщает издание, торги проводил аукционный дом Kruse GWS. Первоначальная стоимость лота составляла 350 тысяч долларов, однако в конечном счете одежду выкупили за 1 миллион долларов. Имя покупателя не раскрывается.

Помимо костюма, на аукционе продали и другие личные вещи музыканта, а именно — банку с его волосами, гоночный шлем, смокинг, а также ботинки, тетрадь с нотами и электробритву. Кроме того, участники торгов имели возможность купить поход в ресторан с актрисой Присциллой Пресли, которая состояла в браке с певцом с 1967 по 1973 год.

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