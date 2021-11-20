Посиневшие руки 95-летней Елизаветы II ужаснули британцев (фото)

Еще в прошлом месяце королева была госпитализирована для проведения обследования

На днях Елизавета II приняла начальника штаба обороны Великобритании в Виндзорском замке. Генерал сообщил, что уходит со своего поста уже в этом месяце. Аудиенция прошла в штатном режиме, однако многих удивили снимки королевы.

В кадре у Елизаветы II сильно посиневшие руки. Общественность была шокирована снимками, многие ту же забеспокоились о самочувствии королевы. Ведь еще в прошлом месяце она была госпитализирована для проведения обследования.

Впрочем, приближенные уверяют, что с Ее Величеством все в порядке и она в прекрасном расположении духа после осмотра врачей. «Я так надеюсь, что она чувствует себя лучше, – пишут пользователи Сети. – И больше заботится о себе. Я знаю, что она любит работать, но в ее возрасте нужно больше отдыхать».

Ранее был назван самый влиятельный человек в британской королевской семье.

По мнению королевского эксперта Камиллы Томини, помимо того, что герцогиня Кембриджская занимает четвертое место по популярности среди всех членов королевской семьи, согласно опросу YouGov, ее влияние внутри семьи – огромно.

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