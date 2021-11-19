Елизавета II не увидит правнуков на Рождество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались лететь на Рождвество в Великобританию

Для королевы Елизаветы II это будет первое Рождество без мужа, принца Филиппа, который умер в апреле. К тому же сообщается, что Меган и Гарри было направлено личное приглашение от королевы с просьбой присоединиться к остальной королевской семье в Сандрингеме. Ее Величество очень хотела повидаться с внуком и его детьми. Но инсайдеры The New York Post шепчут: они и не думают там присутствовать.

Считается, что Гарри и Меган не хотят вызывать неизбежную лавину публикаций в прессе, которая неминуемо появится, если они покинут свой новый калифорнийский дом. «Я думаю, все понимают, что будет творится настоящее безумие, когда они вернутся в Великобританию», – прокомментировал источник.

Гарри и Маркл также не будут присутствовать на ежегодном рождественском обеде королевы, который обычно проводится в Букингемском дворце. В этом году источники полагают, что он пройдет в Виндзорском замке, где королева проводит большую часть своего времени, восстанавливаясь после болезни.

В последний раз Гарри и Маркл были в Сандрингеме на Рождество в 2018 году, за год до того, как пара сделала сенсационное заявление об уходе со своих руководящих должностей в королевской семье.

Ранее был назван самый влиятельный человек в британской королевской семье.

По мнению королевского эксперта Камиллы Томини, помимо того, что герцогиня Кембриджская занимает четвертое место по популярности среди всех членов королевской семьи, согласно опросу YouGov, ее влияние внутри семьи – огромно.

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