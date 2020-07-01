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    Жизнь

    Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде

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    Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде

    На вокзале Ман смелого котенка покормили, приласкали и стали ждать отклика из соцсетей

    Маленькая кошечка по кличке Нуазетт, что в переводе с французского значит «фундук», на днях восхитила всю Францию, совершив самостоятельное путешествие на поезде в поисках хозяйки.

    Трехцветного котенка заметил на железнодорожных путях контролер поезда Гийом Шуека. Когда отогнать животное не получилось, француз отнес его в ближайшую рощу подальше от вокзала.

    «Но настырная кошка отправилась за мной и стала забираться в поезд, - рассказал Гийом радиостанции France Blue. - Я решил взять малышку с собой и придумать, что с ней делать, когда прибудем в Ман».

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    Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде
    Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде

    По словам контролера, Нуазетт — совершенно бесстрашная кошка. Все путешествие она вела себя спокойно и уверенно, сидела на своем месте, смотрела по сторонам и совсем ничего не боялась. По прибытии Гийом опубликовал фотографии и написал о необычном пассажире на своей страничке в Twitter: «Этим утром на вокзале Вуавр зашел вот такой пассажир. Этот котенок уже прошел стажировку у машиниста поезда и будет рад найти свою семью».

    На вокзале Ман смелого котенка покормили, приласкали и стали ждать отклика из соцсетей. «Эта кошечка - настоящая принцесса», - признались работники национальной железнодорожной компании Франции SNCF.

    Отыскать владелицу Нуазетт помогли внимательные пользователи. Один из них сопоставил сообщение о найденыше в Twitter с объявлением о поиске котенка в Facebook и сообщил об этом сотрудникам вокзала. С хозяйкой созвонились, и она тут же приехала за своим любимым питомцем.

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