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    Курьез

    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни

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    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни

    Мы собрали лучшие снимки хвостатых непосед, которые изо дня в день радуют нас своими забавными выходками

    Котики давным-давно завоевали сердца всех людей на планете. Наверняка даже те, кто утверждает, что больше любит собак, втайне под одеялом смотрит смешные видео с котами. Мы готовы ежедневно менять их лоток, покупать им лучшие корма и лежанки, терпеть ночное тыгыдыканье и царапанье диванов, а все ради того, чтобы эти пушистые королевские особы иногда позволяли погладить пузико, мурчали у нас под ухом или корчили смешные рожицы.

    Мы собрали лучшие снимки хвостатых непосед, которые изо дня в день радуют нас своими забавными выходками.

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    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни

     «Рядовой Мурчало, встать в строй!», «Бокальчик черного пушистого, пожалуйста», «У него кризис идентичности», «Именно этого бутерброду и не хватало», «Ааа! Когда же ты принесешь мне еды, человек?», - подписывают фото пользователи сети.

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    фотография кот курьез
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