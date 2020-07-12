Праздник Петра и Павла: традиции, запреты и значение православного праздника



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Праздник Петра и Павла

12 июля украинцы чествуют двух апостолов - Петра и Павла, но в народе этот праздник называют сокращенно «Петра»

Ранее существовало много интересных традиций на 12 июля и, конечно же, известно о языческих корнях, из которых пошли эти традиции.

История праздника

Как это часто бывает с украинскими праздниками, они сочетают в себе частицы христианской и дохристианской истории нашего народа.

С одной стороны 12 июля – это середина лета, а это означает начало жатвы и подготовку к осени. Считалось, что солнце в это время наполнило все своей энергетикой и силой, поэтому многие традиции были связаны именно со светилом.

С другой стороны - это окончание поста, который длился несколько недель и день памяти двух первоверховных апостолов Петра и Павла. Такое высокое звание им досталось за проповедование христианства по всему миру и после мученической смерти, которая постигла их за служение Христу.

Согласно легендам - Петра распяли верх ногами, а Павла лишили головы. Поскольку они были защитниками Христа в тяжелые времена - христиане молятся именно к ним, прося заступничества. А также чествуют их память в этот день.

Традиции на Петра и Павла

С древних времен, было принято заранее готовиться к празднику: белить дома, убирать, украшать дом полотенцами и наводить порядок. А уже 12 июля, конечно же, в первую очередь отправляться на службу в церковь.

Вернувшись, угощались традиционными пончиками с сыром, которые называли «мандриками», ведь апостолы были путешественниками и всегда находились в пути, проповедуя христианство.

Молодежь ходила утром на 12 июля встречать солнце - эта традиция существовала еще с дохристианских времен. Считалось, что как они будут громко петь и веселиться, то отгонят русалок, которые собирались поселиться в ближайших водоемах. Да и не спать в ночь на Петра тоже считалось хорошей приметой, которая предвещает здоровье и хорошую характер.

Традиционные гадания

Перед тем как идти утром домой, собирали ветки березы и заплетали в косу, закрепляя ее красной лентой, загадывая желание. Через три дня проверяли - если коса не розплелась за это время, то задуманное осуществится.

Другое гадания мало указать девушкам на то, каким будет будущий избранник, поэтому наиболее любознательные прилагали усилия, чтобы собрать 12 различных трав из 12 различных полей под подушкой, сказав: «Двенадцать трав из разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня смотри!»

Пастухи имели свою традицию на Петра - чтобы полакомиться «мандриками» они обустраивали небольшую землянку или ограждение, некое удобное место, которое называлось у них «петривником», в честь праздника. Лакомились они молочными изделиями и верили, что апостолы уберегут их и их подопечных животных от проблем и болезней.

Запреты в этот день

Существовало несколько запретов, которые особенно придерживались украинцы в этот день. Одним из таких был запрет проводить брак в этот день. Конечно, можно было нарушить такой запрет по желанию, но никто не рисковал, ведь считалось, что венчание влюбленных 12 июля не приведет ни к чему хорошему.

Чтобы не навлечь на себя беды и неудачи, воздерживались от употребления ягод и фруктов с нового урожая - можно есть только прошлогодние запасы. А если случайно попробовал что-то из нового урожая, то надо непременно пойти в церковь и поделиться с нищими, или отнести гостинец на могилу умерших родственников.

Работать в этот день в поле считалось едва ли не большим грехом, чем работать в самые праздника! Поскольку украинцы верили, что именно 12 июля солнце больше наполняет все живое своей силой и теплом, то идти в поле и тревожить рожь - значило поставить под угрозу весь свой урожай.

Ну и, конечно же, в этот день исчезали запреты, связанные с «Петровским» постом, который продолжался еще с 15 июня.

Джерело: Всвіті