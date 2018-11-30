Представлен новый портрет Елизаветы II в парадной мантии
-
Розсилка
Королева Елизавета II
Hello.ru
Портрет 92-летней королевы написала художница Никки Филлипс
По ее словам, писать портрет Елизаветы было сложно, но она все равно получила большое удовольствие от процесса. Сейчас картина висит в обеденной комнате в Холирудском дворце, официальной резиденции британских монархов в Шотландии.
Портрет Никки - своеобразная интерпретация фотографии Энни Лейбовиц, которая запечатлела королеву в облачении и со знаками отличия Ордена Чертополоха, национального ордена Шотландии.
Впервые художница писала портрет монарха в 2013 году в честь 60-летия коронации Елизаветы. Тогда ее изображения перенесли на марки.
Джерело: Hello!