Представлен новый портрет Елизаветы II в парадной мантии



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Королева Елизавета II Hello.ru

Портрет 92-летней королевы написала художница Никки Филлипс

По ее словам, писать портрет Елизаветы было сложно, но она все равно получила большое удовольствие от процесса. Сейчас картина висит в обеденной комнате в Холирудском дворце, официальной резиденции британских монархов в Шотландии.

Портрет Никки - своеобразная интерпретация фотографии Энни Лейбовиц, которая запечатлела королеву в облачении и со знаками отличия Ордена Чертополоха, национального ордена Шотландии.

Впервые художница писала портрет монарха в 2013 году в честь 60-летия коронации Елизаветы. Тогда ее изображения перенесли на марки.

Джерело: Hello!