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    Жизнь

    Представлен новый портрет Елизаветы II в парадной мантии

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    Королева&nbsp;Елизавета II - Представлен новый портрет Елизаветы II в парадной мантии
    Королева Елизавета II
    Hello.ru

    Портрет 92-летней королевы написала художница Никки Филлипс

    По ее словам, писать портрет Елизаветы было сложно, но она все равно получила большое удовольствие от процесса. Сейчас картина висит в обеденной комнате в Холирудском дворце, официальной резиденции британских монархов в Шотландии.

    Портрет Никки - своеобразная интерпретация фотографии Энни Лейбовиц, которая запечатлела королеву в облачении и со знаками отличия Ордена Чертополоха, национального ордена Шотландии.

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    Впервые художница писала портрет монарха в 2013 году в честь 60-летия коронации Елизаветы. Тогда ее изображения перенесли на марки.  

    Джерело: Hello!

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