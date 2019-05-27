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    Жизнь

    Принц Гарри сделал сыну необычный подарок

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри сделал сыну необычный подарок
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion-Media

    34-летний герцог Сассекский с самого детства прививает малышу любовь к спорту

    На днях принц Гарри побывал в Риме, на чемпионате по конному спорту ISPS Handa Polo Cup. С этого мероприятия новоиспеченный отец привез необычный подарок сыну — персональную мини-клюшку для игры в поло, на которой выгравировано имя мальчика — Арчи.

    Подарок показали в Instagram сотрудники поло-клуба. «У нас сегодня игра. А эта эксклюзивная клюшка для поло создана специально для королевского малыша Арчи».

    В первом интервью после рождения сына Гарри признался, что чувствует себя совершенно счастливым и пока не может понять на кого больше похож малыш.

    «Мы пока не можем определить, на кого он похож. Все говорят, что дети каждый день меняются. Особенно в первые полгода. Это похоже на правду, ведь наш сын меняется каждый день. Увидим в дальнейшем. Быть родителями здорово. Я чувствую себя совершенно счастливым», — рассказал Гарри.

    Джерело: graziamagazine.ru

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