Памела Андерсон в летящем платье персикового цвета позировала с сыном в Каннах



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LegionMedia

51-летняя Памела Андерсон вместе с 22-летним сыном Брэндоном Ли появилась на традиционном благотворительном гала-вечере amfAR

Актриса с сыном с радостью фотографировались на красной ковровой дорожке, с нежностью глядя друг на друга. Памела Андерсон выбрала элегантный образ для совместного выхода с сыном.

Она надела летящее платье персикового цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. А волнистые локоны и легкий макияж идеально завершили образ звезды.

Сын Памелы сделал ставку на total white. Он дополнил белоснежный костюм синими солнцезащитными очками.

Джерело: graziamagazine.ru