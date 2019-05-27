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    Жизнь

    Памела Андерсон в летящем платье персикового цвета позировала с сыном в Каннах

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    Памела Андерсон в летящем платье персикового цвета позировала с сыном в Каннах
    LegionMedia

    51-летняя Памела Андерсон вместе с 22-летним сыном Брэндоном Ли появилась на традиционном благотворительном гала-вечере amfAR

    Актриса с сыном с радостью фотографировались на красной ковровой дорожке, с нежностью глядя друг на друга. Памела Андерсон выбрала элегантный образ для совместного выхода с сыном.

    Она надела летящее платье персикового цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. А волнистые локоны и легкий макияж идеально завершили образ звезды.

    Сын Памелы сделал ставку на total white. Он дополнил белоснежный костюм синими солнцезащитными очками.

    Джерело: graziamagazine.ru

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