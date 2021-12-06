Принц Уильям поделился самым ярким воспоминанием о принцессе Диане

Уильям рассказал, что мама отвозила их с Гарри в школу самостоятельно

Когда принцесса Диана трагически погибла, ее старшему сыну Уильяму было всего 15 лет. По его словам, потеря мамы стала для него самой большой трагедией. А в недавнем интервью принц рассказал о самом ярком моменте, связанным с принцессой Дианой.

Уильям рассказал, что мама отвозила их с Гарри в школу самостоятельно. И в моменты, когда они капризничали в машине, она старалась развеселить их своими любимыми песнями. Так, например, она включала им хит Тины Тернер Simply the Best.

«Мама слушала разные песни, чтобы избавить нас от волнений по поводу возвращения в школу. И эта песня — одна из тех, которые я слишком хорошо помню. Мы сидели на заднем сиденье и подпевали — и это очень яркий семейный момент, а мама пела во весь голос», — рассказал принц Уильям в подкасте Apple Fitness + Time to Walk.

В одном из интервью принцесса Диана сказала: «Уильям и Гарри — единственные мужчины, которые не подвели меня. Других таких в моей жизни не было». Она, напомним, впервые стала мамой в 1982 году: тогда на свет появился принц Уильям, а через два года родился его младший брат — принц Гарри. А через 15 лет после рождения первенца Леди Ди не стало: 31 августа 1997-го.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол.

Вся семья была замечена вместе у 5 терминала, где провожают и встречают членов королевской семьи и высокопоставленных лиц. А это грубое нарушение королевского протокола. Согласно правилам, родители и дети не могут находиться в одном транспортном средстве одновременно.