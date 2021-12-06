Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»

Актер «прогнулся» под супругу

60-летний голливудский актер Джордж Клуни не страдает от безденежья, но иногда ему поступают такие предложения, от которых невозможно отказаться. Невозможно, если рядом нет твоей любящей жены.

Джорджу Клуни предложили кругленькую сумму за съемки в рекламе заграничной авиакомпании. Конкретную страну актер предпочел не называть, но вместо этого написал о финансовой стороне вопроса.

«Мне предложили 35 миллионов долларов за один день работы в рекламном ролике авиакомпании, но я поговорил об этом с Амалой, и мы решили, что оно того не стоит. Это была страна, которая хоть и является союзником, но временами вызывает сомнения», — цитируют Клуни в Express.

Жена Джорджа Амала — адвокат по правам человека, потому неудивительно, что звездная парочка подумала дважды, прежде чем «встревать» в сомнительную историю.

Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса, украинка Иванна Сахно, получила роль в сериале «Звездные войны: Асока».

Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline.

Недавно голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.