  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джордж и Амаль Клуни - Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»
    Джордж и Амаль Клуни

    Актер «прогнулся» под супругу

    60-летний голливудский актер Джордж Клуни не страдает от безденежья, но иногда ему поступают такие предложения, от которых невозможно отказаться. Невозможно, если рядом нет твоей любящей жены.

    Джорджу Клуни предложили кругленькую сумму за съемки в рекламе заграничной авиакомпании. Конкретную страну актер предпочел не называть, но вместо этого написал о финансовой стороне вопроса.

    «Мне предложили 35 миллионов долларов за один день работы в рекламном ролике авиакомпании, но я поговорил об этом с Амалой, и мы решили, что оно того не стоит. Это была страна, которая хоть и является союзником, но временами вызывает сомнения», — цитируют Клуни в Express.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»
    Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»
    Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»
    Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»

    Жена Джорджа Амала — адвокат по правам человека, потому неудивительно, что звездная парочка подумала дважды, прежде чем «встревать» в сомнительную историю.

    Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса, украинка Иванна Сахно, получила роль в сериале «Звездные войны: Асока».

    Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline.

    Недавно голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

    По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.

    Читайте также: Топ-10 фильмов, которые вы должны посмотреть в 2021 году
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Джордж Клуни отказался от $35 миллионов из-за жены: «Оно того не стоит»