На провальный приквел «Игры Престолов» потратили астрономическую сумму

Пилотная серия так и не увидела свет

Уже в 2022 году мир увидит новый сериал во вселенной «Игры Престолов». Несмотря на дикую популярность бренда, предшественник «Дома дракона» потерпел крах на стадии пилота.

Речь идет о неназванном проекте, сюжет которого разворачивался за тысячу лет до событий «Игры Престолов». Главная роль в сериале была отведена актрисе Наоми Уоттс.

Несмотря на то, что на пилотную серию было потрачено около 30 млн долларов, приквел пришелся не по вкусу боссам из WarnerMedia.

«Мы столкнулись с невероятным давлением, касательно качества контента и я не думаю, что мы могли с этим справиться» – приводит Yahoo Entertainment слова одного из менеджеров HBO.

Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса, украинка Иванна Сахно, получила роль в сериале «Звездные войны: Асока».

Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline.

Недавно голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.