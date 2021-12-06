Оля Полякова публично унизила Настю Каменских в эфире популярного шоу

Артистка снова довольно резко высказалась относительно коллеги

Популярная украинская певица Оля Полякова во время выпуска одного из развлекательных шоу знаменитость жестко пошутила по поводу артистки Насти Каменских, назвав ее «хвойдой». Инцидент произошел, когда NK сказала, что новый выпуск будет ярким, как и ее костюм – с одной стороны игривое атласное синее платье, а с другой – сдержанный зеленый пиджак.

«Здесь я серьезный детектив, а тут просто...» – начала Каменских, когда Полякова ее перебила и сказала: «Хвойда».

На мгновение все потеряли дар речи и сама NK несколько растерялась, в то время как Оля начала громко хохотать. В ответ Настя потянулась к Поляковой, чтобы хлопнуть ее по губам. Конфликт звезд перевели в шутку.

Напомним, в феврале в этом году Оля Полякова попала в скандал из-за того, что назвала Тину Кароль «плакальщицей на похоронах». После этого артистка публично извинилась перед коллегой. Тина на слова Оли отреагировала и отметила, что действительно всю жизнь будет оплакивать умершего мужа, а жить ради сына. Позже Полякова назвала Камалию «здоровой, сиськастой» и с «толстыми ногами».

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

Также Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

«Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.