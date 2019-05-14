Принцесса Норвегии Марта-Луиза закрутила роман с шаманом



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Дочь правящего короля Норвегии Харальда V - Марту-Луизу - давно называют в народе «принцессой с чудинкой»

Три года назад принцесса Марта-Луиза объявила о расставании с мужем, с которым прожила в браке 14 лет и от которого родила троих дочерей, ставших наследницами престола.

Впрочем, на этом «обычные» строчки в биографии дочери короля Норвегии заканчиваются, и начинается история довольно нетривиальная для представителя монаршей семьи. После развода Марта-Луиза посвятила жизнь раскрытию своих паранормальных способностей, основала «школу Ангелов», чтобы обучать людей общаться со своими ангелами-хранителями, читала лекции по парапсихологии и всячески искала свое предназначение. На этом пути ей встретился мужчина, который оказался не только ее единомышленником, но и подарил ей "настоящую любовь» - об этом она сообщила сегодня своим подписчикам в Instagram.

«Он изменил мою жизнь и дал мне осознать, что безусловная любовь действительно существует на этой планете», - написала Марта-Луиза.Бойфренд принцессы Норвегии - известный в определенных кругах Голливуда персонаж, который называет себя Шаманом Дуреком.

Он занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всей стране лекции по различным нетрадиционным практикам. Его хорошая знакомая Гвинет Пэлтроу разместила на своем сайте Goop статью о его уникальных способностях, которые передались ему от родителей - отца афро-гаитянина и матери индийско-норвежского происхождения, которые были адвентистами седьмого дня и потомственными спиритуалистами.

Сразу после публикации принцессы тему продолжил ее возлюбленный, поделившийся более подробной историей слияния их судеб:

«Жизнь становится красива и изящна, когда вы влюбляетесь. Это необъяснимо и ощущается очень глубоко в душе. Ваши глаза ясно видят себя и всех остальных, отражая то, что испытывает ваше сердце. Безоговорочная любовь - то, что я чувствую от принцессы Марты-Луизы. Это чистое принятие моего многомерного я. Не только шамана, но и женщины во мне, сильного мужчины во мне, маленького мальчика, инопланетянина, ягуара, ученого и ангела. Я чту эту богиню и поклоняюсь ей. Я могу плакать у нее на руках, когда мне грустно или больно, и смеяться над жизнью и ее многочисленными сложностями. Я свободен, когда я с ней, свободен быть собой и любить женщин, которые являются ярким светом мудрости, глубокой благодати и огромной красоты».

Как уже можно догадаться, принцессу Марту-Луизу и ее избранника связывает не только романтическая история, но и общее дело. На днях они представили совместный проект - они отправляются в тур под названием "Активация божественности", где помогут всем желающим изучить свое "божественное Я" и научиться жить в красоте и без страха.

Джерело: Hello!