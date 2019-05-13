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    Жизнь

    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье

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    instagram / kamenskux - Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    instagram / kamenskux

    По слухам, певица стала невестой и уже совсем скоро сыграет свадьбу с возлюбленным

    Украинская певица Настя Каменских на днях она опубликовала снимок, на котором позирует в полуобнаженном виде. В кадре Каменских стоит в комнате в белоснежном нижнем белье, склонившись над кроватью. Певица продемонстрировала свои аппетитные формы и в очередной раз опровергла слухи о беременности. «Повезло Потапу», - сразу отметили подписчики. Они пришли в восторг от подтянутого тела знаменитости.

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    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    Настя Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
    instagram / kamenskux

    «Самый красивый животик в Мире», «Как всегда шикарная!», «Это не женщина, это - мечта», «Вы же уже почти вышли замуж, а такие фотки на всю аудиторию», - прокомментировали пост фанаты. По всей видимости, Потам не выступает против того, чтобы его избранница показывала себя во всей красе.

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    знаменитости Настя Каменских певица
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