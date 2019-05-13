Кайли Дженнер без макияжа снялась в тизере своего косметического бренда
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Кайли Дженнер
instagram.com/kylieskin
Кайли Дженнер запустила линию по уходу за кожей под брендом Kylie Skin. Звезда реалити-шоу поделилась тизером своего нового проекта
В линейку Кайли вошли средства для увлажнения и очищения кожи, тоники, скрабы, масла, сыворотки и маски для лица и тела.
Звезда опубликовала в Instagram тизер, на кадрах которого она предстала без макияжа. Кайли увлажняет кожу своей новой косметикой.
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Новая линия стала продолжением Kylie Cosmetics. Косметическая империя Кайли Дженнер заработала 900 миллионов долларов с момента запуска три года назад.