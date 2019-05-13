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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер без макияжа снялась в тизере своего косметического бренда

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    Кайли Дженнер - Кайли Дженнер без макияжа снялась в тизере своего косметического бренда
    Кайли Дженнер
    instagram.com/kylieskin

    Кайли Дженнер запустила линию по уходу за кожей под брендом Kylie Skin. Звезда реалити-шоу поделилась тизером своего нового проекта

    В линейку Кайли вошли средства для увлажнения и очищения кожи, тоники, скрабы, масла, сыворотки и маски для лица и тела. 

    Звезда опубликовала в Instagram тизер, на кадрах которого она предстала без макияжа. Кайли увлажняет кожу своей новой косметикой.

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    Публикация от @kylieskin

    Новая линия стала продолжением Kylie Cosmetics. Косметическая империя Кайли Дженнер заработала 900 миллионов долларов с момента запуска три года назад.

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