Кайли Дженнер без макияжа снялась в тизере своего косметического бренда



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Кайли Дженнер instagram.com/kylieskin

Кайли Дженнер запустила линию по уходу за кожей под брендом Kylie Skin. Звезда реалити-шоу поделилась тизером своего нового проекта

В линейку Кайли вошли средства для увлажнения и очищения кожи, тоники, скрабы, масла, сыворотки и маски для лица и тела.

Звезда опубликовала в Instagram тизер, на кадрах которого она предстала без макияжа. Кайли увлажняет кожу своей новой косметикой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kylieskin 10 Май 2019 в 1:35 PDT