  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Роберт Дауни показал вырезанную из «Мстителей» сцену поцелуя Тони Старка с Человеком-пауком

    • Розсилка
    Фото: imdb - Роберт Дауни показал вырезанную из «Мстителей» сцену поцелуя Тони Старка с Человеком-пауком
    Фото: imdb

    Актер поделился в Instagram роликом со съемок кинокомикса

    Роберт Дауни-младший выложил в Instagram ролик со съемок «Мстителей». Речь идет об эпизоде, когда Тони Старк (Железный человек) впервые встречает Питера Паркера (Человек-паук) после щелчка Таноса.

    «Старк и Паркер снова вместе. Согласитетсь, вы все ждали этого момента», - написал актер в комментарии к видео.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr)

    Пользователи Сети мгновенно с ним согласились, тем более, что один из кадров в опубликованном ролике в фильм не вошел. Речь идет о сцене, где Железный человек заключает Человека-паука в объятия и целует в щеку.

     Читайте также: «Игра престолов»: 20 самых смешных мемов (фото).


    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ