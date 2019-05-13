Роберт Дауни показал вырезанную из «Мстителей» сцену поцелуя Тони Старка с Человеком-пауком
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Розсилка
Фото: imdb
Актер поделился в Instagram роликом со съемок кинокомикса
Роберт Дауни-младший выложил в Instagram ролик со съемок «Мстителей». Речь идет об эпизоде, когда Тони Старк (Железный человек) впервые встречает Питера Паркера (Человек-паук) после щелчка Таноса.
«Старк и Паркер снова вместе. Согласитетсь, вы все ждали этого момента», - написал актер в комментарии к видео.
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Пользователи Сети мгновенно с ним согласились, тем более, что один из кадров в опубликованном ролике в фильм не вошел. Речь идет о сцене, где Железный человек заключает Человека-паука в объятия и целует в щеку.
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