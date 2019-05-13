Роберт Дауни показал вырезанную из «Мстителей» сцену поцелуя Тони Старка с Человеком-пауком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Актер поделился в Instagram роликом со съемок кинокомикса

Роберт Дауни-младший выложил в Instagram ролик со съемок «Мстителей». Речь идет об эпизоде, когда Тони Старк (Железный человек) впервые встречает Питера Паркера (Человек-паук) после щелчка Таноса.

«Старк и Паркер снова вместе. Согласитетсь, вы все ждали этого момента», - написал актер в комментарии к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) 11 Май 2019 в 10:11 PDT

Пользователи Сети мгновенно с ним согласились, тем более, что один из кадров в опубликованном ролике в фильм не вошел. Речь идет о сцене, где Железный человек заключает Человека-паука в объятия и целует в щеку.



