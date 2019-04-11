Принцесса Таиланда снялась для обложки глянца



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Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана

Королевские особы давно стали полноправными модными инфлюенсерами. И речь не только о Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Одна из самых ярких представительниц азиатских монархий - принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана. Она уверенно покоряет светские просторы, ездит на Недели моды в Европу и является ролевой моделью для девушек в своей стране.

Оставить эту тенденцию без внимания не смогли редакторы тайского L'Officiel, пригласив Сириваннавари на роль героини новой cover story.

На онлайн-просторах еще не появилось интервью, которое дала принцесса изданию, но уже можно увидеть обложку, которую она украсила. Принцесса позировала в кремовом вечернем платье в декорациях, стилизованных под залы королевского дворца.

Помимо принцессы Таиланда, в разное время обложки престижных изданий украшали и другие члены монарших семей: например, Кейт Миддлтон, Шарлотта Казираги, княгиня Шарлен, принцесса Диана и другие. Посмотреть их вы можете в нашей галерее.

Джерело: Hello!