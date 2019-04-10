Женственная и беременная: Миранда Керр в розовом мини-платье позировала у магнолии



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Миранда Керр Legion Media

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35-летняя Миранда Керр, несмотря на беременность, не прекращает работать. 9 апреля она приняла участие в фотосессии для немецкого издания Gala.

Ради съемок модель прилетала из Австралии в Баден-Баден, где позировала в женственных нарядах на фоне цветущих магнолий. Миранда снялась в нежно-розовом коротеньком платье, которое дополнила лодочками кремового цвета.

Австралийская красавица вела себя открыто и дружелюбно — после работы она поблагодарила съемочную группу и даже обняла фотографа. В Instagram она уже опубликовала кадр из фотосессии. «Магнолии в Баден-Бадене», — подписала снимок звезда.

Джерело: graziamagazine.ru