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    Шоу-биз

    Кит Харингтон станцевал стриптиз на телешоу

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    Кит Харингтон станцевал стриптиз на телешоу

    До премьеры заключительного сезона «Игры престолов» остаются считанные дни, а Кит Харингтон уже оставил свой знаменитый образ позади

    В этом году актёр порадовал поклонников забавным роликом в поддержку мультфильма «Как приручить дракона», отрастил усы для театральной постановки, а теперь сменил королевскую накидку на платье и каблуки в новом выпуске комедийного телешоу Saturday Night Live.

    32-летний исполнитель роли Джона Сноу сбрил бороду, надел платье, натянул перчатки и встал на каблуки ради комедийного скетча в новом выпуске шоу SNL. По сюжету ролика Харингтон играет жениха невесты на её девичнике, куда он является в длинном пальто. Он объясняет любимой, что решил сам станцевать для неё стриптиз и для этого выбрал платье в стиле Кармен. Реакция на танец у героинь скетча, как и зрителей, была соответствующей: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие.

    Во втором скетче Ким Харингтон повторил путь героини Лены Хиди, а точнее, её позорное шествие в сериале «Игра престолов». В шестом сезоне Серсее Ланнистер пришлось обнажиться перед толпой людей и, терпя насмешки, оскорбления и плевки, идти босой до замка. В шоу для Кита всё прошло куда проще: в него кидались пончиками, которыми надзирательница его даже прикармливала.

    Пока актёр развлекается и участвует в новых проектах, зрителям предстоит приготовиться к первому эпизоду восьмого сезона, который выйдет на канале HBO уже в это воскресенье. Напомним, всего поклонников ждёт шесть эпизодов, после которых создатели покажут двухчасовой документальный фильм о съёмках сериала.

    Джерело: popcornnews

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